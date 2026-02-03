Si Novak Djokovic, battu en finale de l’Open d’Australie par Carlos Alcaraz, a manqué l’oc­ca­sion de remporter un 25e titre du Grand Chelem, une nouvelle occa­sion pour­rait se présenter à Wimbledon selon l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski, consul­tant TNT Sports, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

« Des petits détails ont fait la diffé­rence. Carlos n’a jamais paniqué sur le court. Il est resté calme, il a trouvé des solu­tions. Carlos Alcaraz est donc entré dans l’his­toire, mais les fans de Djokovic peuvent garder espoir. Imaginez s’il joue aussi bien à Wimbledon. Il a de réelles chances de remporter le titre. Je pense que Roland‐Garros est hors de sa portée, simple­ment en raison de son physique, mais pour tous les fans de Djokovic, quelles deux semaines cela a été ! Il a battu Sinner, mais n’a pas réussi à enchaîner. Et il montre que n’im­porte quel jour d’un tournoi du Grand Chelem, il peut être le meilleur. Le problème, c’est de battre Sinner et Alcaraz à la suite, et c’est toujours un casse‐tête diffi­cile à résoudre quand on a 38 ans et que le corps ne rebondit plus comme celui de Carlos, qui est encore très jeune. Il était comme un élas­tique. Il était de retour physi­que­ment. Je me demande si Djokovic va faire l’im­passe sur Roland‐Garros et se contenter de jouer Wimbledon cette année. Je ne serais pas surpris s’il le faisait. »