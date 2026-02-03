Si Novak Djokovic, battu en finale de l’Open d’Australie par Carlos Alcaraz, a manqué l’occasion de remporter un 25e titre du Grand Chelem, une nouvelle occasion pourrait se présenter à Wimbledon selon l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski, consultant TNT Sports, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
« Des petits détails ont fait la différence. Carlos n’a jamais paniqué sur le court. Il est resté calme, il a trouvé des solutions. Carlos Alcaraz est donc entré dans l’histoire, mais les fans de Djokovic peuvent garder espoir. Imaginez s’il joue aussi bien à Wimbledon. Il a de réelles chances de remporter le titre. Je pense que Roland‐Garros est hors de sa portée, simplement en raison de son physique, mais pour tous les fans de Djokovic, quelles deux semaines cela a été ! Il a battu Sinner, mais n’a pas réussi à enchaîner. Et il montre que n’importe quel jour d’un tournoi du Grand Chelem, il peut être le meilleur. Le problème, c’est de battre Sinner et Alcaraz à la suite, et c’est toujours un casse‐tête difficile à résoudre quand on a 38 ans et que le corps ne rebondit plus comme celui de Carlos, qui est encore très jeune. Il était comme un élastique. Il était de retour physiquement. Je me demande si Djokovic va faire l’impasse sur Roland‐Garros et se contenter de jouer Wimbledon cette année. Je ne serais pas surpris s’il le faisait. »
