De passage sur le podcast de Inside‐In de Tennis Channel, le Britannique et ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, s’est longue­ment exprimé sur le 24e sacre de Novak Djokovic récem­ment décroché à l’US Open.

Et d’après lui, le Serbe n’est pas seule­ment le meilleur joueur de tennis de tous les temps mais certai­ne­ment le plus grand athlète de l’his­toire, à égalité avec le joueur de foot­ball améri­cain, Tom Brady.

« Il veut être reconnu comme le plus grand de tous les temps, sans même avoir à en débattre. Il n’y a qu’un seul athlète dans le sport, surtout dans le sport améri­cain, capable de riva­liser avec lui : Tom Brady. Regardez tous les Super Bowls qu’il a gagnés (sept au total). Ironiquement, Tom Brady était présent à l’US Open pour regarder Novak Djokovic remporter son 24e Grand Chelem. Pour moi, Novak est le meilleur athlète de la planète à l’heure actuelle, tous sports confondus. Je me fiche de savoir de quel sport vous parlez. Sa régu­la­rité, ce qu’il fait sur le court et ce qu’il fait à son âge, personne ne l’a fait aupa­ra­vant, à part Tom Brady avec ses victoires au Super Bowl. À l’heure actuelle, je dirais qu’il est le GOAT, et qu’il veut remporter 27 ou 28 titres majeurs afin de prendre ses distances par rapport au reste du peloton. Il est à égalité avec Margaret Court. Il ne veut pas seule­ment être le meilleur joueur de tennis masculin, il veut être le meilleur joueur de tennis masculin, féminin, tout ce que vous voulez. Une médaille d’or olym­pique l’année prochaine à Paris serait énorme pour Novak. »