Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner va manquer le début de saison 2027 après avoir décidé de se faire opérer.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a comparé la bles­sure de l’Italien avec celle de Novak Djokovic en 2024. Deux cas et deux conva­les­cences bien différentes.

« Prenons l’exemple de Novak Djokovic. Rappelez‐vous quand il s’est blessé au genou à Paris et qu’il a joué à Wimbledon trois semaines plus tard, attei­gnant même la finale, ce qui était un exploit incroyable. Il s’agissait d’un ménisque. On peut donc gérer cela et revenir plus vite. La plupart des gens mettent environ deux mois à s’en remettre. Novak n’a mis que trois semaines parce qu’il est comme Superman. Pour Sinner, cela va prendre un peu plus de temps en raison de la zone touchée et de la façon dont on se déplace sur un court de tennis, en pous­sant avec la jambe exté­rieure, et c’est pour­quoi cette bles­sure était déli­cate pour lui. Il a essayé d’éviter l’opération pendant toute cette période. Donc s’il peut revenir d’ici février ou mars, ce serait un sacré exploit de la part de son équipe. Et il est entouré des meilleurs spécia­listes au monde. Alors croi­sons les doigts pour que l’opération se soit bien passée et que son retour se déroule bien. Mais avec les opéra­tions, on ne sait jamais comment ça va se passer tant qu’on n’a pas traversé tout le processus. »