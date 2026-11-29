Déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner va manquer le début de saison 2027 après avoir décidé de se faire opérer.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a comparé la blessure de l’Italien avec celle de Novak Djokovic en 2024. Deux cas et deux convalescences bien différentes.
« Prenons l’exemple de Novak Djokovic. Rappelez‐vous quand il s’est blessé au genou à Paris et qu’il a joué à Wimbledon trois semaines plus tard, atteignant même la finale, ce qui était un exploit incroyable. Il s’agissait d’un ménisque. On peut donc gérer cela et revenir plus vite. La plupart des gens mettent environ deux mois à s’en remettre. Novak n’a mis que trois semaines parce qu’il est comme Superman. Pour Sinner, cela va prendre un peu plus de temps en raison de la zone touchée et de la façon dont on se déplace sur un court de tennis, en poussant avec la jambe extérieure, et c’est pourquoi cette blessure était délicate pour lui. Il a essayé d’éviter l’opération pendant toute cette période. Donc s’il peut revenir d’ici février ou mars, ce serait un sacré exploit de la part de son équipe. Et il est entouré des meilleurs spécialistes au monde. Alors croisons les doigts pour que l’opération se soit bien passée et que son retour se déroule bien. Mais avec les opérations, on ne sait jamais comment ça va se passer tant qu’on n’a pas traversé tout le processus. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 09:25