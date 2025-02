Alors que la suspen­sion de trois mois acceptée par Jannik Sinner après un accord avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) génère énor­mé­ment de réac­tions, ce sont fi nale­ment celles des joueurs eux‐mêmes, qu’ils soient encore en acti­vité (comme Wawrinka et Kyrgios) ou à la retraite, comme l’an­cien 4e mondial, Greg Rusedski, qui sont les plus intéressantes.

Et visi­ble­ment, l’ex‐joueur britan­nique a encore du mal à comprendre l’issue de cette affaire.

What I do not unders­tand how you can nego­tiate a ban with the Court of Arbitration ? Are they not inde­pendent and suppose to follow their own proce­dures ? I do not believe I have ever heard a case handled in this manner ?