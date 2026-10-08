Avant d’envoyer une balle sur un spectateur et de se faire disqualifier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points importants, avait décidé de se lancer dans des imitations du Serbe, qui laisse souvent apparaître sa souffrance après des points éprouvants.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a estimé que le Russe aurait dû rester concentré sur sa partition.
« La pire chose que l’on puisse faire, c’est de se moquer de Novak. Parce que quand on fait ça, il joue en fait encore mieux. Il vaut mieux se taire, se concentrer sur le tennis et ne pas provoquer ce grand champion, car il cherche toujours un petit plus pour se motiver, et c’est exactement ce que Daniil lui a donné. Je pense donc qu’il a commis une erreur tactique et qu’on ne peut pas faire ça à nos champions. C’est génial pour le spectacle, mais par respect, si l’on veut battre Novak Djokovic, il faut veiller à ne pas lui donner de munitions supplémentaires. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 08:15