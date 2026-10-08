Avant d’envoyer une balle sur un spec­ta­teur et de se faire disqua­li­fier en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, malmené sur les points impor­tants, avait décidé de se lancer dans des imita­tions du Serbe, qui laisse souvent appa­raître sa souf­france après des points éprou­vants.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a estimé que le Russe aurait dû rester concentré sur sa partition.

« La pire chose que l’on puisse faire, c’est de se moquer de Novak. Parce que quand on fait ça, il joue en fait encore mieux. Il vaut mieux se taire, se concen­trer sur le tennis et ne pas provo­quer ce grand cham­pion, car il cherche toujours un petit plus pour se motiver, et c’est exac­te­ment ce que Daniil lui a donné. Je pense donc qu’il a commis une erreur tactique et qu’on ne peut pas faire ça à nos cham­pions. C’est génial pour le spec­tacle, mais par respect, si l’on veut battre Novak Djokovic, il faut veiller à ne pas lui donner de muni­tions supplémentaires. »