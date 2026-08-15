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Greg Rusedski très inquiet pour Jannik Sinner : « Sa bles­sure est plus grave que nous le pensions… »

Par
Baptiste Mulatier
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Sinner wim 2025
sinner

Touché au genou, Jannik Sinner est incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de et de Cincinnati. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé son inquié­tude pour l’Italien. 

« C’est inquié­tant, car il parti­cipe toujours à un tournoi de prépa­ra­tion. Tout le monde joue géné­ra­le­ment à Cincinnati, puis prend une semaine de repos, avant de se préparer pour New York. Il est donc évident que son genou est plus grave­ment touché que nous le pensions, car au départ, quand il a déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, tout le monde disait qu’il ne pouvait pas remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie la même année. Et puis, on apprend qu’il souffre d’une bles­sure au genou. En manquant Cincinnati, cela signifie qu’il devra prendre l’avion pour New York la semaine précé­dant l’US Open. S’il n’arrive pas là‐bas, disons au plus tard le lundi, des ques­tions vont se poser… »

Publié le samedi 15 août 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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