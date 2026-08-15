Touché au genou, Jannik Sinner est incertain pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de et de Cincinnati.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé son inquiétude pour l’Italien.
« C’est inquiétant, car il participe toujours à un tournoi de préparation. Tout le monde joue généralement à Cincinnati, puis prend une semaine de repos, avant de se préparer pour New York. Il est donc évident que son genou est plus gravement touché que nous le pensions, car au départ, quand il a déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, tout le monde disait qu’il ne pouvait pas remporter tous les tournois de cette catégorie la même année. Et puis, on apprend qu’il souffre d’une blessure au genou. En manquant Cincinnati, cela signifie qu’il devra prendre l’avion pour New York la semaine précédant l’US Open. S’il n’arrive pas là‐bas, disons au plus tard le lundi, des questions vont se poser… »
Publié le samedi 15 août 2026 à 10:29