Touché au genou, Jannik Sinner est incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de et de Cincinnati.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé son inquié­tude pour l’Italien.

« C’est inquié­tant, car il parti­cipe toujours à un tournoi de prépa­ra­tion. Tout le monde joue géné­ra­le­ment à Cincinnati, puis prend une semaine de repos, avant de se préparer pour New York. Il est donc évident que son genou est plus grave­ment touché que nous le pensions, car au départ, quand il a déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, tout le monde disait qu’il ne pouvait pas remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie la même année. Et puis, on apprend qu’il souffre d’une bles­sure au genou. En manquant Cincinnati, cela signifie qu’il devra prendre l’avion pour New York la semaine précé­dant l’US Open. S’il n’arrive pas là‐bas, disons au plus tard le lundi, des ques­tions vont se poser… »