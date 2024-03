Nos confères de Dicodusport, présent sur le Challenger de Murcie (Espagne) ont pu poser quelques ques­tions à Grégoire Barrère qui ne parvient plus à gagner un match. Franc et direct, le joueur trico­lore a expliqué qu’il ne prenait plus vrai­ment de plaisir à jouer au tennis, la retraite est peut être proche.

« Depuis un an, j’ai zéro confiance. Je joue mal, je m’entraîne mais je n’y arrive pas, donc ça se reflète sur le terrain… Je pense que c’est dans la tête. À l’entraînement je ne joue pas trop mal, mais en match je n’y arrive pas. Dès que c’est un peu chaud, ça tourne contre moi, je donne des fautes bêtes trop souvent, donc c’est normal que je ne gagne pas ces matchs. Je n’en gagne plus un… Je ne sais pas si ça va revenir. Ça sera peut‐être ma dernière saison », a explique l’ac­tuel 121e mondial.

Auparavant les jour­na­listes du Dicodusport, qui ont assisté au match, ont précisé que Grégoire s’était plaint à haute voix : « Je n’y arrive pas ! J’ai envie d’arrêter… depuis 1 an ! »