En couple, le Néerlandais Tallon Griekspoor et la Russe Anastasia Potapova (51e mondiale) doivent parti­ciper ce week‐end à un tournoi d’exhibition à Saint‐Pétersbourg, aux côtés selon L’Equipe du Kazakh Alexander Bublik, né en Russie, et de la Russe Diana Shnaider.

Un choix qui fait vive­ment réagir aux Pays‐Bas, au point que le ministre des Affaires étran­gères sortant, David Van Weel, a publi­que­ment tenté de dissuader le joueur néerlandais.

« Il n’est pas interdit de parti­ciper à des tour­nois en Russie, mais je l’exhorte à ne pas le faire. Il faut tenir compte des aspects moraux. »