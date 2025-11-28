AccueilATPGriekspoor, 25e mondial, recadré par un ministre : "Il n’est pas interdit...
ATP

Griekspoor, 25e mondial, recadré par un ministre : « Il n’est pas interdit de parti­ciper à des tour­nois en Russie, mais je l’exhorte à ne pas le faire. Il faut tenir compte des aspects moraux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

99

En couple, le Néerlandais Tallon Griekspoor et la Russe Anastasia Potapova (51e mondiale) doivent parti­ciper ce week‐end à un tournoi d’exhibition à Saint‐Pétersbourg, aux côtés selon L’Equipe du Kazakh Alexander Bublik, né en Russie, et de la Russe Diana Shnaider.

Un choix qui fait vive­ment réagir aux Pays‐Bas, au point que le ministre des Affaires étran­gères sortant, David Van Weel, a publi­que­ment tenté de dissuader le joueur néerlandais.

« Il n’est pas interdit de parti­ciper à des tour­nois en Russie, mais je l’exhorte à ne pas le faire. Il faut tenir compte des aspects moraux. »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 11:44

Article précédent
Gilles Moretton : « L’idée d’une gouver­nance unique du tennis mondial a été abordée derniè­re­ment à New‐York »
Article suivant
Le message fort de Rafael Nadal : « Je n’ai pas ce ressenti. J’ai le senti­ment d’avoir fait tout ce qu’un adoles­cent doit faire pour ne pas avoir l’im­pres­sion d’avoir perdu une partie de sa jeunesse »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.