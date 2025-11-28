En couple, le Néerlandais Tallon Griekspoor et la Russe Anastasia Potapova (51e mondiale) doivent participer ce week‐end à un tournoi d’exhibition à Saint‐Pétersbourg, aux côtés selon L’Equipe du Kazakh Alexander Bublik, né en Russie, et de la Russe Diana Shnaider.
Un choix qui fait vivement réagir aux Pays‐Bas, au point que le ministre des Affaires étrangères sortant, David Van Weel, a publiquement tenté de dissuader le joueur néerlandais.
« Il n’est pas interdit de participer à des tournois en Russie, mais je l’exhorte à ne pas le faire. Il faut tenir compte des aspects moraux. »
Publié le vendredi 28 novembre 2025