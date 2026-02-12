Lors du premier tour de la Coupe Davis le week‐end dernier, les Pays‐Bas ont dû composer sans leur meilleur joueur, Tallon Griekspoor (27e mondial), et se sont inclinés face à l’Inde (3−2).
Vainqueur de Sumit Nagal (293e) mais battu en deux sets par Dhakshineswar Suresh, alors 470e mondial, Jesper de Jong (86e) a pointé du doigt l’absence de son compatriote.
« On ne devrait pas dénigrer son pays. C’est irrespectueux. De toute façon, je ne parle pas à Tallon. Si quelqu’un traite ses coéquipiers comme ça, je n’ai pas besoin de le prendre dans mes bras. »
Des propos que Griekspoor n’a guère appréciés. Dans les colonnes du média néerlandais NOS Sport, il a sèchement répliqué :
« Il dit que je dénigre le pays, ce qui est un peu culotté venant de quelqu’un qui a perdu contre le 500e mondial. S’il ose parler aussi fort après sa performance du week‐end dernier, il devrait d’abord se regarder dans le miroir. »
🚨 « C'EST CULOTTÉ DE LA PART DE QUELQU'UN QUI A PERDU FACE AU 500E MONDIAL » 😭
Grosse embrouille dans tennis néerlandais. 😬🇳🇱
La semaine dernière, les Pays‐Bas ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe Davis par l'Inde. Tallon Griekspoor, n°1 national, avait choisi de…
Ambiance…
