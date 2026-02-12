AccueilATPGriekspoor, 27e mondial, allume un joueur du top 100 : "C'est un...
Griekspoor, 27e mondial, allume un joueur du top 100 : « C’est un peu culotté de dire ça quand on a perdu contre le 500e mondial »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors du premier tour de la Coupe Davis le week‐end dernier, les Pays‐Bas ont dû composer sans leur meilleur joueur, Tallon Griekspoor (27e mondial), et se sont inclinés face à l’Inde (3−2).

Vainqueur de Sumit Nagal (293e) mais battu en deux sets par Dhakshineswar Suresh, alors 470e mondial, Jesper de Jong (86e) a pointé du doigt l’absence de son compatriote.

« On ne devrait pas déni­grer son pays. C’est irres­pec­tueux. De toute façon, je ne parle pas à Tallon. Si quelqu’un traite ses coéqui­piers comme ça, je n’ai pas besoin de le prendre dans mes bras. »

Des propos que Griekspoor n’a guère appré­ciés. Dans les colonnes du média néer­lan­dais NOS Sport, il a sèche­ment répliqué :

« Il dit que je dénigre le pays, ce qui est un peu culotté venant de quelqu’un qui a perdu contre le 500e mondial. S’il ose parler aussi fort après sa perfor­mance du week‐end dernier, il devrait d’abord se regarder dans le miroir. »

Publié le jeudi 12 février 2026 à 12:02

