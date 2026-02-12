Lors du premier tour de la Coupe Davis le week‐end dernier, les Pays‐Bas ont dû composer sans leur meilleur joueur, Tallon Griekspoor (27e mondial), et se sont inclinés face à l’Inde (3−2).

Vainqueur de Sumit Nagal (293e) mais battu en deux sets par Dhakshineswar Suresh, alors 470e mondial, Jesper de Jong (86e) a pointé du doigt l’absence de son compatriote.

« On ne devrait pas déni­grer son pays. C’est irres­pec­tueux. De toute façon, je ne parle pas à Tallon. Si quelqu’un traite ses coéqui­piers comme ça, je n’ai pas besoin de le prendre dans mes bras. »

Des propos que Griekspoor n’a guère appré­ciés. Dans les colonnes du média néer­lan­dais NOS Sport, il a sèche­ment répliqué :

« Il dit que je dénigre le pays, ce qui est un peu culotté venant de quelqu’un qui a perdu contre le 500e mondial. S’il ose parler aussi fort après sa perfor­mance du week‐end dernier, il devrait d’abord se regarder dans le miroir. »

