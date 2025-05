Opposé au Français Terrence Atmane (119e mondial) en quarts de finale du Challenger de Bordeaux, le Néerlandais Tallon Griekspoor, 35e joueur mondial, s’est plaint auprès de l’arbitre du compor­te­ment de certains spectateurs.

« Ça n’arrive qu’en France, avec le public fran­çais. Ils passent leur temps à crier pendant les échanges », a lancé Griekspoor, fina­le­ment vain­queur en trois sets : 7–6(3), 6–7(11), 7–5, au terme d’un match de 2h56.

Tallon Griekspoor unhappy with the Bordeaux Challenger crowd.



Told the umpire : “This only happens in France, French people. All the time they’re screa­ming during rallies”



He asked umpire to kick the fan out.



Terence Atmane to serve first in set 3.



🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/tgGGcEVZlF