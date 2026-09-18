En ce moment, les joueurs du circuit se retrouvent en équipe nationale pour disputer le deuxième tour de la Coupe Davis, du 18 au 20 septembre. Les Pays‐Bas seront opposés à la Colombie.
En conférence de presse, Tallon Griekspoor n’a pas eu la langue dans sa poche au moment d’évoquer la finale de l’US Open opposant Ben Shelton à Alexander Zverev. À écouter le 55e joueur mondial, le spectacle n’a pas dû le passionner. Les intéressés apprécieront.
« Je m’y attendais face à Shelton. Les précédents étaient évidemment déjà nettement en faveur de Zverev. J’ai trouvé le match plutôt médiocre. Shelton a joué de manière très irrégulière et a offert deux ou trois points gratuits par jeu. On voit bien ce qu’une première finale de Grand Chelem peut faire à un joueur. Zverev n’a pas été exceptionnel, mais il a très bien servi. Le tie‐break du deuxième set a été décisif. Il y avait d’autres sports à la télévision et j’ai tout simplement du mal à regarder Zverev. Surtout dans ce tournoi, où il faisait rebondir la balle 400 fois avant chaque service. C’était vraiment extrême, mais ça l’a manifestement aidé. Je devrais peut‐être le faire moi aussi », a expliqué le Batave, dans des propos rapportés par Ubitennis.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 08:20