En ce moment, les joueurs du circuit se retrouvent en équipe natio­nale pour disputer le deuxième tour de la Coupe Davis, du 18 au 20 septembre. Les Pays‐Bas seront opposés à la Colombie.

En confé­rence de presse, Tallon Griekspoor n’a pas eu la langue dans sa poche au moment d’évo­quer la finale de l’US Open oppo­sant Ben Shelton à Alexander Zverev. À écouter le 55e joueur mondial, le spec­tacle n’a pas dû le passionner. Les inté­ressés apprécieront.

« Je m’y atten­dais face à Shelton. Les précé­dents étaient évidem­ment déjà nette­ment en faveur de Zverev. J’ai trouvé le match plutôt médiocre. Shelton a joué de manière très irré­gu­lière et a offert deux ou trois points gratuits par jeu. On voit bien ce qu’une première finale de Grand Chelem peut faire à un joueur. Zverev n’a pas été excep­tionnel, mais il a très bien servi. Le tie‐break du deuxième set a été décisif. Il y avait d’autres sports à la télé­vi­sion et j’ai tout simple­ment du mal à regarder Zverev. Surtout dans ce tournoi, où il faisait rebondir la balle 400 fois avant chaque service. C’était vrai­ment extrême, mais ça l’a mani­fes­te­ment aidé. Je devrais peut‐être le faire moi aussi », a expliqué le Batave, dans des propos rapportés par Ubitennis.