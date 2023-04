De passage sur le podcast The Functional Tennis où il s’est notam­ment exprimé sur le cas Jannik Sinner, le Néerlandais Tallon Griekspoor, 35e joueur mondial, a égale­ment été inter­rogé sur les qualités excep­tion­nelles de Carlos Alcaraz qu’il a affronté sur le Masters 1000 d’Indian Wells le mois dernier (défaite 6–7(4), 3–6).

« Il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Il a tout ce qu’il faut pour gagner un nombre de Grand Chelem illi­mité. À Indian Wells, j’ai été déçu parce que j’ai senti que j’au­rais pu gagner le 1er set. Et quand tu perds ce 1er set et que tu baisses ton inten­sité de 1 %, il est tout le temps sur toi, il ne te lâche plus. »