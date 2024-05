Tallon Griekpoor va vivre un rêve de gosse.

Le Néerlandais, âgé de 27 ans et actuel 26e joueur mondial, a en effet été invité par Rafael Nadal à venir s’en­traîner avec lui au sein de l’aca­démie de l’Espagnol à Manacor, sur l’île de Majorque.

Un véri­table privi­lège pour ce grand fan de Rafa qui s’est exprimé dans les colonnes de NOS.

« J’ai reçu un message de Carlos Moya (l’en­traî­neur de Nadal) me deman­dant si je voulais venir m’en­traîner. C’est spécial, surtout si l’on consi­dère la situa­tion dans laquelle se trouve Nadal en ce moment. Je n’ai jamais joué contre lui et je ne me suis jamais entraîné avec lui. À l’en­traî­ne­ment, il fait toujours preuve d’un niveau insensé. Je me suis entraîné la semaine dernière à Rome avec Alexander Zverev sur le court à côté de Nadal et nous nous sommes régalés de voir à quel point il est encore bon. Un niveau incroyable. Nadal m’a demandé à plusieurs reprises si je voulais venir m’en­traîner avec lui, mais c’est toujours tombé à l’eau pour diverses raisons. Il a toujours été mon favori. Je jouais toujours avec les mêmes tenues que lui. »