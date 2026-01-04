Tout le monde se souvient de Grigor Dimitrov se tenant les côtes sur le Centre Court de Wimbledon alors qu’il menait deux sets à rien face à Jannik Sinner, futur vain­queur du tournoi, en huitièmes de finale.

Meurtri par un tel scénario, le Bulgare a pris le temps de s’en remettre et a même profité de cette période loin des courts pour se faire plaisir.

« J’ai eu l’oc­ca­sion d’être chez moi, de voyager, mais pas pour le tennis. J’ai eu l’oc­ca­sion de partir quatre fois en vacances. Dans l’en­semble, j’ai pu prendre un peu de recul par rapport au sport. Cela m’a égale­ment permis de prendre conscience des choses que j’aime et de celles que je ne savais pas que j’ai­mais ou que je n’ai­mais pas. Ce fut un cycle très complet de choses que j’ai faites. Au final, j’avais aussi beau­coup de travail à faire. J’essayais de mettre en place une nouvelle équipe, d’in­té­grer davan­tage de personnes, de trouver une nouvelle façon de m’en­traîner. J’avais encore beau­coup de travail, j’ai dû faire preuve de beau­coup de patience. J’ai toujours été très patient, mais cette fois‐ci, j’ai dû l’être encore plus. C’était, d’une certaine manière, une approche très diffé­rente de toutes celles que j’avais adop­tées auparavant. »