Tout le monde se souvient de Grigor Dimitrov se tenant les côtes sur le Centre Court de Wimbledon alors qu’il menait deux sets à rien face à Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi, en huitièmes de finale.
Meurtri par un tel scénario, le Bulgare a pris le temps de s’en remettre et a même profité de cette période loin des courts pour se faire plaisir.
« J’ai eu l’occasion d’être chez moi, de voyager, mais pas pour le tennis. J’ai eu l’occasion de partir quatre fois en vacances. Dans l’ensemble, j’ai pu prendre un peu de recul par rapport au sport. Cela m’a également permis de prendre conscience des choses que j’aime et de celles que je ne savais pas que j’aimais ou que je n’aimais pas. Ce fut un cycle très complet de choses que j’ai faites. Au final, j’avais aussi beaucoup de travail à faire. J’essayais de mettre en place une nouvelle équipe, d’intégrer davantage de personnes, de trouver une nouvelle façon de m’entraîner. J’avais encore beaucoup de travail, j’ai dû faire preuve de beaucoup de patience. J’ai toujours été très patient, mais cette fois‐ci, j’ai dû l’être encore plus. C’était, d’une certaine manière, une approche très différente de toutes celles que j’avais adoptées auparavant. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 15:15