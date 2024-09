Invité à réagir au sujet de l’af­faire Jannik Sinner, inno­centé après avoir été testé positif à deux reprises lors de contrôles anti­do­pages réalisés en mars dernier à Indian Wells, Grigor Dimitrov a fait part d’une certaine incom­pré­hen­sion concer­nant le dérou­le­ment de cette affaire.

« Comme je l’ai déjà dit, ce qui m’a le plus frappé, c’est la façon dont les proto­coles de cette situa­tion ont été gérés. Comment ont‐ils été distri­bués ? Certains joueurs ont connu des processus complè­te­ment diffé­rents, avec des procé­dures diffé­rentes, et je me suis demandé s’il n’y avait pas deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c’est en substance ce que je dis. Nous voyons cela dans d’autres sports égale­ment. Ce n’est pas un secret. Mais la façon dont cette affaire s’est déroulée m’a paru très étrange, même pour quel­qu’un qui a été sur le circuit de l’ATP pendant de nombreuses années. Nous connais­sons les choses de l’in­té­rieur, en parti­cu­lier la façon dont les tour­nois sont orga­nisés. En tant que membre du comité des joueurs, c’est étrange quand quelque chose comme ça se passe, c’est étrange pour tout le monde », a déclaré le Bulgare au cours d’une inter­view avant son match exhi­bi­tion face à Novak Djokovic, prévu ce mardi soir à Sofia en faveur des enfants dans le besoin.