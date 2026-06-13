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Grigor Dimitrov sur le tour­nant de sa carrière : « Je jouais un tennis incroyable contre Sinner, puis le cauchemar est arrivé »

Par
Thomas S
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Il y a bientôt un an, Grigor Dimitrov passait du rêve au cauchemar.

Alors qu’il menait deux sets à rien contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Wimbledon tout en prati­quant de tennis de toute beauté, le Bulgare, contraint à l’abandon, a vu sa carrière basculer à cause d’une grosse déchi­rure au niveau du pectoral. 

Depuis, celui qui est classé 170e mondial cette semaine n’a remporté que trois petits matchs pour 12 défaites, dont neuf d’af­filée, série en cours. Un terrible tour­nant sur lequel il est revenu lors d’une entrevue avec Patrick Mouratoglou et Stefanis Tsitsipas en marge de l’UTS. 

« Je jouais un tennis incroyable contre Sinner, puis le cauchemar est arrivé. Je me suis dit : ‘Tout va bien, je vais bien’. C’était presque une expé­rience extracor­po­relle. J’ai décidé de servir une nouvelle fois, juste pour voir si tout allait vrai­ment bien. Mais j’ai entendu ce bruit, j’ai clai­re­ment entendu un claque­ment. puis j’ai vu le muscle bouger sous la peau. Au moment où j’ai servi, j’ai eu l’impression que mon bras était de l’autre côté du terrain. Puis j’ai commencé à m’inquiéter, car la douleur se situait plus ou moins au milieu de la poitrine. J’ai même pensé que j’avais un problème cardiaque. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 16:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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