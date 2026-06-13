Il y a bientôt un an, Grigor Dimitrov passait du rêve au cauchemar.
Alors qu’il menait deux sets à rien contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Wimbledon tout en pratiquant de tennis de toute beauté, le Bulgare, contraint à l’abandon, a vu sa carrière basculer à cause d’une grosse déchirure au niveau du pectoral.
Depuis, celui qui est classé 170e mondial cette semaine n’a remporté que trois petits matchs pour 12 défaites, dont neuf d’affilée, série en cours. Un terrible tournant sur lequel il est revenu lors d’une entrevue avec Patrick Mouratoglou et Stefanis Tsitsipas en marge de l’UTS.
« Je jouais un tennis incroyable contre Sinner, puis le cauchemar est arrivé. Je me suis dit : ‘Tout va bien, je vais bien’. C’était presque une expérience extracorporelle. J’ai décidé de servir une nouvelle fois, juste pour voir si tout allait vraiment bien. Mais j’ai entendu ce bruit, j’ai clairement entendu un claquement. puis j’ai vu le muscle bouger sous la peau. Au moment où j’ai servi, j’ai eu l’impression que mon bras était de l’autre côté du terrain. Puis j’ai commencé à m’inquiéter, car la douleur se situait plus ou moins au milieu de la poitrine. J’ai même pensé que j’avais un problème cardiaque. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 16:30