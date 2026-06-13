Il y a bientôt un an, Grigor Dimitrov passait du rêve au cauchemar.

Alors qu’il menait deux sets à rien contre Jannik Sinner en huitièmes de finale de Wimbledon tout en prati­quant de tennis de toute beauté, le Bulgare, contraint à l’abandon, a vu sa carrière basculer à cause d’une grosse déchi­rure au niveau du pectoral.

Depuis, celui qui est classé 170e mondial cette semaine n’a remporté que trois petits matchs pour 12 défaites, dont neuf d’af­filée, série en cours. Un terrible tour­nant sur lequel il est revenu lors d’une entrevue avec Patrick Mouratoglou et Stefanis Tsitsipas en marge de l’UTS.

« Je jouais un tennis incroyable contre Sinner, puis le cauchemar est arrivé. Je me suis dit : ‘Tout va bien, je vais bien’. C’était presque une expé­rience extracor­po­relle. J’ai décidé de servir une nouvelle fois, juste pour voir si tout allait vrai­ment bien. Mais j’ai entendu ce bruit, j’ai clai­re­ment entendu un claque­ment. puis j’ai vu le muscle bouger sous la peau. Au moment où j’ai servi, j’ai eu l’impression que mon bras était de l’autre côté du terrain. Puis j’ai commencé à m’inquiéter, car la douleur se situait plus ou moins au milieu de la poitrine. J’ai même pensé que j’avais un problème cardiaque. »