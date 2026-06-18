En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette blessure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrêmement compliquée.
Aujourd’hui 169e mondial, le joueur de 35 ans s’est confié à Punto de Break depuis Dublin, où il a enfin enchaîné deux victoires pour atteindre les quarts de finale du Challenger irlandais.
« Si j’y réfléchis, j’ai l’impression de ne pas avoir eu de saison à proprement parler. Il faut appeler un chat un chat. J’ai disputé environ 12 matchs cette année et j’en ai perdu une dizaine. Pour moi, ce n’est pas une saison. Ça n’a pas de sens non plus de parler du classement. La façon dont notre classement est structuré est tellement injuste qu’il est inutile d’en parler. Certaines choses sont simples : si tu gagnes, tu es bien classé. Si tu perds, tu descends, encore et encore dans le classement. Il n’y a aucun secret. Ce sport ne te donne pas la possibilité de prendre des raccourcis : nous évoluons dans un milieu impitoyable. »
A noter que Grigor Dimitrov a reçu une invitation de la part de Wimbledon pour intégrer directement le tableau principal.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 13:23