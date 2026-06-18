En juillet dernier, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Aujourd’hui 169e mondial, le joueur de 35 ans s’est confié à Punto de Break depuis Dublin, où il a enfin enchaîné deux victoires pour atteindre les quarts de finale du Challenger irlandais.

« Si j’y réflé­chis, j’ai l’impression de ne pas avoir eu de saison à propre­ment parler. Il faut appeler un chat un chat. J’ai disputé environ 12 matchs cette année et j’en ai perdu une dizaine. Pour moi, ce n’est pas une saison. Ça n’a pas de sens non plus de parler du clas­se­ment. La façon dont notre clas­se­ment est struc­turé est telle­ment injuste qu’il est inutile d’en parler. Certaines choses sont simples : si tu gagnes, tu es bien classé. Si tu perds, tu descends, encore et encore dans le clas­se­ment. Il n’y a aucun secret. Ce sport ne te donne pas la possi­bi­lité de prendre des raccourcis : nous évoluons dans un milieu impitoyable. »

A noter que Grigor Dimitrov a reçu une invi­ta­tion de la part de Wimbledon pour inté­grer direc­te­ment le tableau principal.