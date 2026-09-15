En déli­ca­tesse avec son poignet depuis le début de la tournée améri­caine, Corentin Moutet avait dû aban­donner lors de son entrée en lice à l’US Open contre l’Australien Dane Sweeny, après avoir ressenti une gêne dans cette même zone.

Après l’épi­sode de la bles­sure de Carlos Alcaraz à Barcelone en avril dernier, les obser­va­teurs savent à quel point ce type de pépin physique peut écarter des courts, les acteurs du circuit. Le 59e joueur mondial a décidé de jouer la carte de la prudence. Sur son compte Instagram, le Français a annoncé son forfait pour la tournée asiatique.

« Malheureusement, je ne parti­ci­perai pas à la tournée asia­tique cette année. Je dois laisser à mon poignet le temps néces­saire pour qu’il se remette complè­te­ment et que je puisse revenir à 100 %. Je suis déçu de manquer ces tour­nois, mais j’ai déjà hâte de revenir en Asie en 2027 ».