Alors qu’il avait encore une petit chance de se qualifier pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime vient de voir cet espoir s’envoler après l’annonce de son forfait pour les deux prochains tournois : l’ATP 250 de Bruxelles et l’ATP 500 de Bâle.
Contraint à l’abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai face à Casper Ruud, le Canadien, blessé au niveau du genou, va donc observer une période de repos avant de décider s’il s’alignera ou non sur le Rolex Paris Masters où il jouera gros suite à sa finale en 2025.
🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime announces he will miss upcoming ATP events in Brussels & ; Basel (both events he has won before) over the next couple of weeks because of the ongoing knee injury he suffered in Shanghai #ATP— John Horn (@SportsHorn) October 17, 2026
Comme souvent, la fin de saison fait des dégâts sur les organismes.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 18:45