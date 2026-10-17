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Gros coup dur pour Félix Auger‐Aliassime

Par
Thomas S
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Alors qu’il avait encore une petit chance de se quali­fier pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime vient de voir cet espoir s’en­voler après l’an­nonce de son forfait pour les deux prochains tour­nois : l’ATP 250 de Bruxelles et l’ATP 500 de Bâle. 

Contraint à l’abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai face à Casper Ruud, le Canadien, blessé au niveau du genou, va donc observer une période de repos avant de décider s’il s’ali­gnera ou non sur le Rolex Paris Masters où il jouera gros suite à sa finale en 2025. 

Comme souvent, la fin de saison fait des dégâts sur les organismes. 

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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