Alors qu’il avait encore une petit chance de se quali­fier pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime vient de voir cet espoir s’en­voler après l’an­nonce de son forfait pour les deux prochains tour­nois : l’ATP 250 de Bruxelles et l’ATP 500 de Bâle.

Contraint à l’abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai face à Casper Ruud, le Canadien, blessé au niveau du genou, va donc observer une période de repos avant de décider s’il s’ali­gnera ou non sur le Rolex Paris Masters où il jouera gros suite à sa finale en 2025.

🇨🇦 Felix Auger‐Aliassime announces he will miss upco­ming ATP events in Brussels & ; Basel (both events he has won before) over the next couple of weeks because of the ongoing knee injury he suffered in Shanghai #ATP — John Horn (@SportsHorn) October 17, 2026

Comme souvent, la fin de saison fait des dégâts sur les organismes.