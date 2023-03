Absent du circuit depuis sa défaite au troi­sième tour de l’Open d’Australie face à Tommy Paul, Jenson Brooksby, qui souf­frait depuis un bout de temps du poignet gauche, a fina­le­ment pris la déci­sion de passer par la case opéra­tion afin de réparer le tendon endommagé.

« Bonjour à tous ! J’ai subi une arthro­scopie du poignet gauche ce matin pour réparer la gaine du tendon car mon tendon était disloqué à 100%. Ce poignet me pose problème depuis un certain temps et cela s’est aggravé pendant l’ATP d’Auckland. L’opération était le dernier recours ; mon équipe et moi‐même étions confiants dans la déci­sion et le processus de guérison. Un grand merci au personnel et au Dr. Shin pour avoir été acces­sible et avoir pris soin de moi. À tous mes spon­sors, je vous remercie d’avoir soutenu cette déci­sion et d’avoir été à mes côtés. Je vais utiliser ce temps pour m’amé­liorer dans de nombreux domaines. Je revien­drai », a écrit l’ac­tuel 49e joueur mondial qui pour­rait être absent pendant plusieurs mois.