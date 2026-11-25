La place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev continue de faire débat dans le monde du tennis.

Certains estiment que l’Allemand mérite, malgré son terrible bilan contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis deux ans, d’autres affirment qu’il a juste profité des bles­sures des deux monstres du circuit.

Les deux visions ne sont pas incom­pa­tibles et pour­tant, deux anciens numéros 1 mondiaux en double, Paul McNamee et Rennae Stubbs, ont exprimé leur désac­cord sur X.

I earned my ranking by beating the best teams and players in the world and winning majors against the best in the world. What’s your point ! Zverev hasn’t beaten either Jannik or Carlos in 3 plays years. The 2 best were both injured 1⁄ 2 the year. It’s a metaphor. — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) November 25, 2026

Paul McNamee : « Rennae Stubbs dit qu’« Alexander Zverev n’est numéro un que de nom ». Eh bien Rennae, toi comme moi avons été n°1 en double. Est‐ce que ça t’a rendue meilleure que Navratilova, ou moi meilleur que McEnroe ? J’en doute, mais c’est subjectif. En revanche, les clas­se­ments sont objec­tifs et Zverev le méritait »

Rennae Stubbs : « J’ai mérité mon clas­se­ment en battant les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du monde, et en rempor­tant des tour­nois du Grand Chelem face à l’élite mondiale. Où veux‐tu en venir ? Zverev n’a battu ni Jannik ni Carlos au cours des trois (deux en réalité, Zverev ayant battu Alcaraz fin 2024 ndlr) dernières années. Les deux meilleurs ont été blessés pendant la moitié de l’année. C’est une métaphore. »