La place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev continue de faire débat dans le monde du tennis.
Certains estiment que l’Allemand mérite, malgré son terrible bilan contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis deux ans, d’autres affirment qu’il a juste profité des blessures des deux monstres du circuit.
Les deux visions ne sont pas incompatibles et pourtant, deux anciens numéros 1 mondiaux en double, Paul McNamee et Rennae Stubbs, ont exprimé leur désaccord sur X.
Paul McNamee : « Rennae Stubbs dit qu’« Alexander Zverev n’est numéro un que de nom ». Eh bien Rennae, toi comme moi avons été n°1 en double. Est‐ce que ça t’a rendue meilleure que Navratilova, ou moi meilleur que McEnroe ? J’en doute, mais c’est subjectif. En revanche, les classements sont objectifs et Zverev le méritait »
Rennae Stubbs : « J’ai mérité mon classement en battant les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du monde, et en remportant des tournois du Grand Chelem face à l’élite mondiale. Où veux‐tu en venir ? Zverev n’a battu ni Jannik ni Carlos au cours des trois (deux en réalité, Zverev ayant battu Alcaraz fin 2024 ndlr) dernières années. Les deux meilleurs ont été blessés pendant la moitié de l’année. C’est une métaphore. »
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 18:42