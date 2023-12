Si certains obser­va­teurs, comme l’an­cien coach des soeurs Williams Rick Macci, sont plus scep­tiques, Sébastien Grosjean a lui fait part à L’Equipe de son opti­misme concer­nant le retour de Rafael Nadal en 2024, offi­cia­lisé par le prin­cipal inté­ressé ce vendredi 1er décembre.

« Je suis un fan de Rafa, j’adore le cham­pion et l’homme, donc je suis ravi, c’est top qu’il revienne. C’est bon signe, c’est qu’il est bien. J’ai hâte de le revoir. On va voir comment il reprend, on va le voir s’en­traîner. S’il a annoncé son retour pour Brisbane et Melbourne, c’est que, sur le plan physique, il est là. Ces cham­pions, une fois qu’ils retrouvent la compé­ti­tion, ils retrouvent le rythme. Federer l’avait fait après Wimbledon (en 2016) : l’opé­ra­tion (du genou), six mois d’ab­sence et, derrière, il avait gagné l’Open d’Australie et Wimbledon (en 2017) », a déclaré le nouvel entraî­neur d’Arthur Fils, qui s’en­traî­nera avec Rafa au sein de son académie au Koweit pendant une semaine à partir du 8 décembre.