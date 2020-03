Sébastien Grosjean, qui vit en Floride du côté de Boca Raton, a été interrogé par beIN SPORTS dans un échange vidéo avec la journaliste Charlotte Gabas. Un entretien au cours duquel le capitaine des Bleus se montre septique sur une reprise de la compétition en juin : « On ne sait pas quand on va reprendre la compétition. Pour l’instant, il faut rester en bonne santé et à la maison. Ce n’est pas évident, c’est une situation unique. Il faut essayer de rester en forme, se faire un petit programme physique si on a l’espace et garder le moral. Je doute que le tennis reprenne au mois de juin. »

Pour le Marseillais, cette incertitude autour de la reprise de la saison pourrait entraîner une saison plus longue : « Il y a pas mal de discussions entre l’ATP, la WTA, l’ITF, les Grands Chelems et des joueurs qui représentent les autres joueurs. Il existe l’éventualité d’allonger la saison mais on n’a pas de date reprise même si on est parti sur juin. Il faut mettre les Grands Chelems et les Masters 1000 en priorité. Alors oui, on peut envisager une saison plus longue avec une fin en décembre.«