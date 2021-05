Sébastien Grosjean était de passage ce matin sur Sud Radio. Le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis est évidem­ment impres­sionné par les perfor­mances de Rafael Nadal à Roland Garros. Il semble parti­cu­liè­re­ment fasciné par la force mentale de l’Espagnol.

« Ce qu’il réalise à Roland Garros est impres­sion­nant. Il a gagné treize fois le tournoi alors que c’est le grand chelem le plus compliqué car le plus dur physi­que­ment. Sa force mentale est inhu­maine, elle est en lui. On l’a encore vu à Rome où il a réussi à gagner des matchs sans produire son meilleur tennis. Mais il a cette force de ne jamais céder. »

Difficile de donner tort à l’ancien numéro quatre mondial…