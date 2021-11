Interrogé ce samedi dans les colonnes de L’Équipe sur la superbe semaine d’Hugo Gaston à Paris, le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean, s’est montré plutôt conquis par le Toulousain qu’il pour­rait appeler à rejoindre le groupe France pour les phases finales de Innsbruck (du 25 novembre au 5 décembre).

« C’est top, on se régale à le regarder. Il a un jeu où il est capable de tout faire, c’est agréable. Il a beau­coup de toucher, il se déplace bien, il adore le public. On sent qu’il prend beau­coup de plaisir dans ces ambiances‐là. Ses perfor­mances sont assez surpre­nantes car il n’a fina­le­ment pas beau­coup joué en indoor. Et là, ce sont vrai­ment de belles victoires. C’est une qualité de savoir jouer sous l’attention du public. Un gamin très cool qui prend du plaisir sur le terrain. Il aime les grands événe­ments. Il joue pour ces émotions‐là. Ces jeunes joueurs n’ont quasi­ment pas connu d’ambiance avec ce qui s’est passé depuis près de deux ans, avec beau­coup de tour­nois à huis clos. Et Hugo aime ça ! Il se nourrit de cette énergie. Selon moi, il a un jeu où il pour­rait s’inspirer encore un peu plus de Marcelo Rios, un joueur intel­li­gent qui pouvait faire tous les coups du tennis. Comme lui, Il est gaucher, et capable de prendre la balle tôt. Pour la Coupe Davis (qui démarre en quarts à Innsbruck le 25 novembre), nous parti­rons à six, et je dévoi­lerai l’équipe là‐bas. Quant aux six noms, je les donnerai en début de semaine prochaine. Avec Gaston ? Vous verrez bien (sourire). »