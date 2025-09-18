Contraint à l’abandon lors du troisième tour de l’US Open face à Adrian Mannarino à cause d’une vive douleur à l’épaule, Ben Shelton, manifestement toujours pas remis, vient de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Tokyo sur lequel il défendait un quart de finale (100 points).
Une bien mauvaise nouvelle pour l’Américain étant donné qu’une blessure dans cette partie du corps peut être très longue à guérir. De plus, sa place au Masters de Turin parmi les huit meilleurs joueurs de la saison semble remise en cause alors qu’il pointe actuellement 5e à la Race avec 3710 points.
Shelton (2023 champ) out of Tokyo.— José Morgado (@josemorgado) September 18, 2025
Ben is looking good to qualify for Turin, but this should injury worries a lot…
(Meanwhile, Tsitsipas out of Beijing…) pic.twitter.com/YuDuQdUlsD
Reste désormais à savoir s’il sera présent sur le Masters 1000 de Pékin (du 25 septembre au 1er octobre), l’une des deux grandes échéances de cette fin de saison avec le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre).
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 14:49