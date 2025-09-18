Contraint à l’abandon lors du troi­sième tour de l’US Open face à Adrian Mannarino à cause d’une vive douleur à l’épaule, Ben Shelton, mani­fes­te­ment toujours pas remis, vient de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Tokyo sur lequel il défen­dait un quart de finale (100 points).

Une bien mauvaise nouvelle pour l’Américain étant donné qu’une bles­sure dans cette partie du corps peut être très longue à guérir. De plus, sa place au Masters de Turin parmi les huit meilleurs joueurs de la saison semble remise en cause alors qu’il pointe actuel­le­ment 5e à la Race avec 3710 points.

Shelton (2023 champ) out of Tokyo.



Ben is looking good to qualify for Turin, but this should injury worries a lot…



(Meanwhile, Tsitsipas out of Beijing…) pic.twitter.com/YuDuQdUlsD — José Morgado (@josemorgado) September 18, 2025

Reste désor­mais à savoir s’il sera présent sur le Masters 1000 de Pékin (du 25 septembre au 1er octobre), l’une des deux grandes échéances de cette fin de saison avec le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre).