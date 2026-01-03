Présent en Australie pour disputer la United Cup, les voyants ne sont pas tous aux verts pour Taylor Fritz.
Après sa défaite surprise contre Sebastian Baez, le sixième joueur mondial a été aperçu en train de discuter dans les couloirs avec le président du tournoi, se plaignant d’une douleur au genou. En amont de la compétition, l’Américain avait annoncé souffrir d’une tendinite dans cette zone.
Si nous en sommes pas encore là, le finaliste de l’US Open 2024 pourrait être un énième absent de poids pour la première levée du Grand Chelem, après ceux d’Arthur Fils et Jack Draper.
