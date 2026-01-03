Présent en Australie pour disputer la United Cup, les voyants ne sont pas tous aux verts pour Taylor Fritz.

Après sa défaite surprise contre Sebastian Baez, le sixième joueur mondial a été aperçu en train de discuter dans les couloirs avec le président du tournoi, se plai­gnant d’une douleur au genou. En amont de la compé­ti­tion, l’Américain avait annoncé souf­frir d’une tendi­nite dans cette zone.

Taylor Fritz just seen talking to the tour­na­ment director about his knee issue. Fritz told the press ahead of the United Cup that he’s battling through « pretty serious tendo­nitis ».



World No. 114 Mackie McDonald would likely replace Fritz in the remai­ning ties if needed. pic.twitter.com/BLcNylSrrj — Christian’s Court (@christianscourt) January 3, 2026

Si nous en sommes pas encore là, le fina­liste de l’US Open 2024 pour­rait être un énième absent de poids pour la première levée du Grand Chelem, après ceux d’Arthur Fils et Jack Draper.