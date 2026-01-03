AccueilATPGrosse inquiétude pour Fritz à 15 jours de l'Open d'Australie
Présent en Australie pour disputer la United Cup, les voyants ne sont pas tous aux verts pour Taylor Fritz. 

Après sa défaite surprise contre Sebastian Baez, le sixième joueur mondial a été aperçu en train de discuter dans les couloirs avec le président du tournoi, se plai­gnant d’une douleur au genou. En amont de la compé­ti­tion, l’Américain avait annoncé souf­frir d’une tendi­nite dans cette zone. 

Si nous en sommes pas encore là, le fina­liste de l’US Open 2024 pour­rait être un énième absent de poids pour la première levée du Grand Chelem, après ceux d’Arthur Fils et Jack Draper.

