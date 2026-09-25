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Grosse tuile pour Jannik Sinner, qui inquiète vraiment

Par
Thomas S
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Alors que tous les feux semblaient au vert et que les premières infor­ma­tions venant d’Italie faisaient état d’un prochain départ de Jannik Sinner en direc­tion de Pékin et de son ATP 500 (du 30 septembre au 6 octobre), le numéro 1 mondial a pris tout le monde de court en annon­çant ce vendredi son forfait dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. 

Toujours en déli­ca­tesse avec son genou, le tenant du titre a préféré jouer la carte de la prudence et ne défendra donc pas son titre dans la capi­tale chinoise.

« Je suis vrai­ment désolé d’an­noncer que je ne pourrai pas jouer à Pékin cette année. Mon genou n’est pas encore tout à fait au point. Je vais tout mettre en œuvre pour revenir sur le court dès que possible. Ce qui va me manquer le plus, c’est bien sûr l’am­biance et les suppor­ters ; j’ai passé de très bons moments par le passé. Je vous retrouve tous très bientôt sur le court. »

Reste désor­mais à savoir si l’Italien sera suffi­sam­ment remis pour le Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre) où il avait aban­donné dès le troi­sième tour en 2025.

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 13:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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