Alors que tous les feux semblaient au vert et que les premières informations venant d’Italie faisaient état d’un prochain départ de Jannik Sinner en direction de Pékin et de son ATP 500 (du 30 septembre au 6 octobre), le numéro 1 mondial a pris tout le monde de court en annonçant ce vendredi son forfait dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Toujours en délicatesse avec son genou, le tenant du titre a préféré jouer la carte de la prudence et ne défendra donc pas son titre dans la capitale chinoise.
September 25, 2026
« Je suis vraiment désolé d’annoncer que je ne pourrai pas jouer à Pékin cette année. Mon genou n’est pas encore tout à fait au point. Je vais tout mettre en œuvre pour revenir sur le court dès que possible. Ce qui va me manquer le plus, c’est bien sûr l’ambiance et les supporters ; j’ai passé de très bons moments par le passé. Je vous retrouve tous très bientôt sur le court. »
Reste désormais à savoir si l’Italien sera suffisamment remis pour le Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre) où il avait abandonné dès le troisième tour en 2025.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 13:01