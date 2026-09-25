Alors que tous les feux semblaient au vert et que les premières infor­ma­tions venant d’Italie faisaient état d’un prochain départ de Jannik Sinner en direc­tion de Pékin et de son ATP 500 (du 30 septembre au 6 octobre), le numéro 1 mondial a pris tout le monde de court en annon­çant ce vendredi son forfait dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Toujours en déli­ca­tesse avec son genou, le tenant du titre a préféré jouer la carte de la prudence et ne défendra donc pas son titre dans la capi­tale chinoise.

« Je suis vrai­ment désolé d’an­noncer que je ne pourrai pas jouer à Pékin cette année. Mon genou n’est pas encore tout à fait au point. Je vais tout mettre en œuvre pour revenir sur le court dès que possible. Ce qui va me manquer le plus, c’est bien sûr l’am­biance et les suppor­ters ; j’ai passé de très bons moments par le passé. Je vous retrouve tous très bientôt sur le court. »

Reste désor­mais à savoir si l’Italien sera suffi­sam­ment remis pour le Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre) où il avait aban­donné dès le troi­sième tour en 2025.