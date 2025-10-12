Demi‐finaliste à Cincinnati, Terence Altmane a presque eu un parcours à la Vacherot.

Depuis, le Tricolore a réalisé un bon tournoi de Pékin battu par Sinner, une fois de plus en trois manches. La saison indoor en Europe peut lui faire du bien d’au­tant que son jeu peut s’adapter aux condi­tions parti­cu­lières du tennis en salle. Logiquement le Tricolore devrait avoir une invi­ta­tion pour le Masters1000 de Paris et aussi peut‐être pour le Moselle Open.

En atten­dant son coach a donné une petite inter­view à nos confrères d’Ubitennis où il fait un mini portrait de son protégé.

« J’espère qu’un jour Terence pourra faire partie des quatre nouveaux mous­que­taires. Il a poten­tiel­le­ment le jeu pour le faire. Il pour­rait être un mélange entre Nadal et Leconte ! Terence a un carac­tère bien trempé et est très émotif sur le court . En dehors du tennis, en revanche, il est complè­te­ment diffé­rent. C’est quel­qu’un de très calme et réservé. Il aime discuter avec les femmes pour partager des infor­ma­tions sur la mode »