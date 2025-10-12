Demi‐finaliste à Cincinnati, Terence Altmane a presque eu un parcours à la Vacherot.
Depuis, le Tricolore a réalisé un bon tournoi de Pékin battu par Sinner, une fois de plus en trois manches. La saison indoor en Europe peut lui faire du bien d’autant que son jeu peut s’adapter aux conditions particulières du tennis en salle. Logiquement le Tricolore devrait avoir une invitation pour le Masters1000 de Paris et aussi peut‐être pour le Moselle Open.
En attendant son coach a donné une petite interview à nos confrères d’Ubitennis où il fait un mini portrait de son protégé.
« J’espère qu’un jour Terence pourra faire partie des quatre nouveaux mousquetaires. Il a potentiellement le jeu pour le faire. Il pourrait être un mélange entre Nadal et Leconte ! Terence a un caractère bien trempé et est très émotif sur le court . En dehors du tennis, en revanche, il est complètement différent. C’est quelqu’un de très calme et réservé. Il aime discuter avec les femmes pour partager des informations sur la mode »
