Guillaume Peyre sur le fait que nos mous­que­taires auraient été barrés par le fameux Big 4 : « Je ne suis pas vrai­ment d’accord avec cela et je pose la ques­tion concer­nant Stan Wawrinka. Est‐ce que Stan avait autant de talent qu’un Richard Gasquet, un Gaël Monfils, un Jo Tsonga ? Je ne crois pas.

Par Laurent Trupiano

Dans le N°91 de We Love Tennis Magazine dispo­nible gratui­te­ment dans 1001 points , Guillaume Peyre a bien voulu être notre invité. 

Interrogé au sujet de « l’ex­cuse » d’un mauvais timing lié au Big pour les Bleus, Guillaume soulève une vraie ques­tion. Extraits.

Certains de nos cham­pions ont notam­ment évoqué le fait qu’ils sont arrivés à une mauvaise période avec la présence de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, etc.
« Je ne suis pas vrai­ment d’accord avec cela et je pose la ques­tion concer­nant Stan Wawrinka. Est‐ce que Stan avait autant de talent qu’un Richard [Gasquet], un Gaël [Monfils], un Jo [Tsonga] ? Je ne crois pas. Je pense juste qu’il faut être habité par le tennis. J’ai vérifié cela avec Marcos en finale de l’Open d’Australie. Marcos mène d’un set et un break contre Federer et j’ai tout de suite senti qu’il n’y croyait pas suffi­sam­ment. Au final, il perd en quatre manches. Dans le vestiaire, il m’avoue qu’il a manqué de hargne, de volonté. C’est cela qui a toujours manqué à nos cham­pions, cette croyance qui efface vos limites et vos doutes »

