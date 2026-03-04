L’ancien joueur argentin s’est exprimé chez non confrères d’ESPN au sujet de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Selon lui, leur suprématie ne fait que commencer.
« Concernant Jannik, je pense vraiment que la pratique des sports d’hiver pratiqués durant tout son son enfance lui ont conféré une vraie capacité à se déplacer avec une rapidité incroyable malgré sa taille. C’est presque impossible de le déstabiliser et c’est vrai q’aucune balle ne semblait le gêner. En fait, je pense que le jeu de Sinner est mieux adapté à Djokovic, il est plus rapide et plus linéaire. Carlos Alcaraz perturbe davantage le Serbe par ses changements de rythme et d’effet »
Il est vrai que les chiffres parlent dans ce sens si l’on analyse les head to head des trois cadors du circuit.
Sinner – Djokovic : 5–6
Djokovic – Alcaraz : 5–5
Alcaraz – Sinner : 10–6
Des statistiques qui risquent d’évoluer dans les prochains moments puisque l’on va rentrer dans un « tunnel » de Masters1000 notamment avec le duo Indian Wells – Miami et bien sûr le début de la tournée terre battue.
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 10:22