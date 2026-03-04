Accueil ATP

Guillermo Coria au sujet de Sinner : « La pratique des sports d’hiver durant tout son son enfance lui ont conféré une vraie capa­cité à se déplacer avec une rapi­dité incroyable malgré sa taille

Laurent Trupiano
L’ancien joueur argentin s’est exprimé chez non confrères d’ESPN au sujet de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Selon lui, leur supré­matie ne fait que commencer. 

« Concernant Jannik, je pense vrai­ment que la pratique des sports d’hiver prati­qués durant tout son son enfance lui ont conféré une vraie capa­cité à se déplacer avec une rapi­dité incroyable malgré sa taille. C’est presque impos­sible de le désta­bi­liser et c’est vrai q’au­cune balle ne semblait le gêner. En fait, je pense que le jeu de Sinner est mieux adapté à Djokovic, il est plus rapide et plus linéaire. Carlos Alcaraz perturbe davan­tage le Serbe par ses chan­ge­ments de rythme et d’effet »

Il est vrai que les chiffres parlent dans ce sens si l’on analyse les head to head des trois cadors du circuit.

Sinner – Djokovic : 5–6
Djokovic – Alcaraz : 5–5
Alcaraz – Sinner : 10–6

Des statis­tiques qui risquent d’évo­luer dans les prochains moments puisque l’on va rentrer dans un « tunnel » de Masters1000 notam­ment avec le duo Indian Wells – Miami et bien sûr le début de la tournée terre battue.

Publié le mercredi 4 mars 2026 à 10:22

A propos de l'auteur

Laurent Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

