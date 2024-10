L’ancien cham­pion argentin qui est aujourd’hui le capi­taine de l’équipe de Coupe Davis a répondu aux ques­tions du quoti­dien espa­gnol Marca.

Il a notam­ment expliqué comment le tennis a évolué depuis qu’il a quitté le circuit. Son analyse est plutôt fine et intéressante.

« Jusqu’à l’ap­pa­ri­tion d’Alcaraz, Sinner et Medvedev, de nombreux titres étaient partagés. Ensuite, c’est devenu plus diffi­cile en raison de l’âge, de la puis­sance et de la vitesse des jeunes joueurs. Les joueurs d’au­jourd’hui sont plus grands et se déplacent comme je pouvais le faire à 1,75 mètre. Je pense que Rafa a profité du fait qu’il n’y avait pas beau­coup de joueurs spécia­listes de la terre battue et qu’il y est devenu fort. Cela lui a donné la confiance néces­saire pour bien jouer sur d’autres surfaces. Il faut recon­naître le mérite des méde­cins, des physios et de la nutri­tion. Rafa, Roger et « Nole » ont su s’adapter à leur époque. Carlitos Alcaraz, par exemple, dit qu’il n’a pas besoin de passer autant d’heures sur le court, alors que Ferrero et notre géné­ra­tion avaient besoin de s’en­traîner pendant de nombreuses heures pour se sentir bien »