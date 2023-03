Présent cette semaine à Miami avec son jeune fils, l’an­cien 3e joueur mondial et désor­mais capi­taine de l’équipe de Coupe Davis d’Argentine, Guillermo Coria, a été inter­rogé par le site de l’ATP à propos de celui dont tout le monde parle : Carlos Alcaraz.

Guillermo, qui était un grand spécia­liste de l’amortie, a logi­que­ment évoqué ce coup que maitrise à la perfec­tion le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

« L’amortie d’Alcaraz est impres­sion­nante, c’est un joueur très intel­li­gent, qui lit très bien le jeu. Il frappe ses amor­ties quand il le faut. Il est toujours sur ses gardes, et le plus beau chez lui, c’est qu’il les cache très bien. Cela le rend encore plus complet. Je suis stupé­fait par la façon dont il effectue ses amor­ties. J’adore ça et je me réjouis qu’il y ait un joueur avec autant de poten­tiel sur ce coup en parti­cu­lier. Je le place très haut dans la hiérar­chie sur le circuit. Andy Murray frappe égale­ment de très bonnes amor­ties, tout comme Djokovic. Ils surprennent tous les deux avec ce coup. Ces deux‐là et Alcaraz sont les joueurs que j’ap­précie le plus lors­qu’ils frappent des amorties. »