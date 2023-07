L’ancien entrai­neur de Dominic Thiem et plus récem­ment de Gaël Monfils s’est exprimé au sujet de la finale de Wimbledon auprès d’un média autri­chien. Comme d’ha­bi­tude, Gunter Bresnik envoie du « bois » en propo­sant une autre lecture de ce duel et de la moti­va­tion d’un certain Novak Djokovic.

« J’ai la théorie selon laquelle les riva­lités avec Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray l’ont conduit aux meilleures perfor­mances – bien sûr, cela s’ap­plique égale­ment aux autres. Non seule­ment pendant le match, mais aussi entre les deux, pendant l’en­traî­ne­ment ou la prépa­ra­tion d’un match. Et cette riva­lité n’existe pas avec Alcaraz. J’ai toujours dit que Djokovic perdra sa moti­va­tion une fois qu’il n’y aura plus de compé­ti­tion constante avec Nadal et Federer et qu’il a remporté 23 titres du Grand Chelem. Alcaraz, en revanche, a joué libre­ment et a plus de faci­lité contre les plus grands, car ils sont sur le déclin. Les branches sont hautes mais descendantes. »