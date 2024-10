L’ancien coach de l’Autrichien a toujours eu une vision assez person­nelle de la carrière de son ancien poulain avec qu’il avait eu quelques sujets de discorde.

Si tout le monde rend hommage à Thiem, Günter Bresnik est beau­coup plus dur sur la situa­tion comme le rappelle Sky Sport Autriche.

« C’est plus de l’in­com­pré­hen­sion que de la douleur. Je ne comprends pas, mais on doit et on doit respecter cela. Il a 31 ans, il a eu une carrière que 99% des autres pren­draient avec la main ».