La nouvelle opéra­tion au genou de Roger Federer inquiète le monde du tennis. Les spécu­la­tions autour de l’avenir du maestro sont nombreuses. Est‐il capable de revenir, encore une fois ? Son compa­triote, Heinz Günthardt, double vain­queur de Grand Chelem en double dans les années 80, donne son avis. Un retour oui, mais peut‐être pas forcé­ment comme on l’imagine…

« Je pense qu’il va rejouer quelque part. Si ce n’est pas sur le circuit ATP, peut‐être à un Match for Africa ou à la Laver Cup. C’est seule­ment lors­qu’on a un choix à faire que l’on est aux prises avec sa conscience. Mais en ce moment, à cause de son genou, il ne voit pas d’al­ter­na­tive et l’ac­cepte. Il prendra sa déci­sion dans quelques mois. Ce sera le jour J, lors­qu’il s’en­traî­nera à nouveau et qu’il verra si et à quel point le chemin vers le top niveau sera rocailleux. Il est déjà revenu, et en étant abso­lu­ment superbe. Puisque cela s’est si bien passé pour lui, je peux imaginer que Roger a l’in­ten­tion de répéter cela », a estimé Günthardt dans des propos rapportés par Blick.