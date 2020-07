L’entraîneur de l’équipe suisse de Fed Cup, présent à Bienne pour l’évènement organisé par la fédération helvétique a fait ses confidences à Blick.

Pour Heinz, la période du confinement ne va profiter à personne : « Je suis totalement en désaccord avec ceux qui pensent que la pause imposée par le virus pourrait être bénéfique. Il n’y a pratiquement aucun gagnant dans le sport pendant la pandémie. Et je pense vraiment que s’il n’y a pas de jeu, il n’y aura pas de gagnants. Il y a aussi le facteur temps qu’il ne faut pas négliger : un joueur de 25 ans peut franchir cette phase plus facilement qu’un joueur de 39 ans. Roger n’est donc certainement pas un gagnant de la crise Corona pour moi, cela me parait évident » a expliqué Heinz Günthardt