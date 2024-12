Alors que Joao Fonseca continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs après deux victoires face à deux membres du Top 50 mondial, Arthur Fils et Jakub Mensik, sur le Masters de la nouvelle géné­ra­tion, et qu’il jouera ce samedi pour une place en finale, son illustre compa­triote, Gustavo Kuerten, s’est montré parti­cu­liè­re­ment emballé par son potentiel.

Récemment inter­rogé par le média Exame, le triple vain­queur de Roland‐Garros a même estimé que le Brésilien de 18 ans, actuel 145e mondial, avait le poten­tiel pour le surpasser. Rien que ça.

« Il a tout le poten­tiel pour écrire beau­coup plus d’his­toire et aller encore plus loin que moi. Bien sûr, dans le sport, rien n’est garanti, mais le niveau atteint par Joao est compa­rable à celui des meilleurs joueurs du monde. C’est super positif. J’espère que ce sera le cas, car dans le tennis brési­lien nous vivons aujourd’hui un moment de connais­sance et de capa­cité beau­coup plus sain. Plus tôt une nouvelle icône viendra nous aider à cultiver ces aspi­ra­tions, mieux ce sera. »