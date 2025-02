Interrogé par nos amis du site Clay, Guga a bien voulu évoquer le cas de Joao Fonseca.

« C’est merveilleux ce qu’il a accompli, parce qu’en regar­dant tous les matchs à Buenos Aires et en faisant face aux diffi­cultés physiques et mentales, aux diffé­rentes embus­cades qu’il a traver­sées, gagner le tournoi à cet âge… C’est beau, c’est admi­rable. Le lundi après la finale, j’étais telle­ment excité que je me suis dit ‘je retourne sur le terrain’. Quelle émotion. C’était ma thérapie, j’ai eu un entraî­ne­ment sensa­tionnel. Joao est très moti­vant, très inspirant ».