Considéré par beau­coup comme l’un des grands espoirs du tennis brési­lien et mondial, Luis Augusto « Guto » Queiroz Miguel, (544e mondial à 17 ans) a fait parler de lui lors de la récente édition du Masters de Turin où il a été désigné parte­naire d’entraînement.

Souvent choisi par Carlos Alcaraz, le Brésilien a carré­ment été invité par l’Espagnol pour venir s’en­traîner avec lui lors de la pré‐saison, comme il l’a révélé lors d’une inter­view accordée au site de l’ATP.

« Au Brésil, on m’appelle le “mini Carlos”, ce qui, d’un côté, me plaît, mais de l’autre, me dérange. Je me suis entraîné avec Carlos à Turin toute la semaine. Carlos est mon idole. Non seule­ment pour sa façon de jouer, mais aussi pour la manière dont il me traite. Il me donne beau­coup de conseils sur la façon de profiter de la vie, de l’entraînement et du maté­riel. Il m’a invité à faire la pré‐saison avec lui, c’était donc vrai­ment génial. Ça a été dur d’affronter Alcaraz et les autres parti­ci­pants au Masters à l’entraînement. Quand le rythme s’accélère, c’est très diffi­cile d’atteindre la balle. J’aime les défis et j’essaie de faire de mon mieux. »