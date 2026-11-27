Considéré par beaucoup comme l’un des grands espoirs du tennis brésilien et mondial, Luis Augusto « Guto » Queiroz Miguel, (544e mondial à 17 ans) a fait parler de lui lors de la récente édition du Masters de Turin où il a été désigné partenaire d’entraînement.
Souvent choisi par Carlos Alcaraz, le Brésilien a carrément été invité par l’Espagnol pour venir s’entraîner avec lui lors de la pré‐saison, comme il l’a révélé lors d’une interview accordée au site de l’ATP.
« Au Brésil, on m’appelle le “mini Carlos”, ce qui, d’un côté, me plaît, mais de l’autre, me dérange. Je me suis entraîné avec Carlos à Turin toute la semaine. Carlos est mon idole. Non seulement pour sa façon de jouer, mais aussi pour la manière dont il me traite. Il me donne beaucoup de conseils sur la façon de profiter de la vie, de l’entraînement et du matériel. Il m’a invité à faire la pré‐saison avec lui, c’était donc vraiment génial. Ça a été dur d’affronter Alcaraz et les autres participants au Masters à l’entraînement. Quand le rythme s’accélère, c’est très difficile d’atteindre la balle. J’aime les défis et j’essaie de faire de mon mieux. »
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 17:37