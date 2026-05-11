Ancien numéro 4 mondial et ex‐directeur de Roland‐Garros, Guy Forget a accordé une interview à Tennis Actu dans laquelle il s’est exprimé sur l’impact du forfait de Carlos Alcaraz, double tenant du titre sur la terre battue parisienne.
« Je crois que l’histoire est en train de nous montrer une nouvelle fois que le jeu et le tournoi sont plus grands que n’importe quel joueur ou n’importe quelle joueuse. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, on disait : ‘Ah là là, mais quand Roger et Rafa vont s’arrêter, le tennis va souffrir.’ C’est vrai, tant ce duel, cette opposition de style, était extraordinaire à regarder. Bien sûr, je garde Novak Djokovic dans le lot, alors qu’il est bien sûr en lice et qu’il va faire partie des autres stars de ce tournoi. On se rend compte que lorsque Rafa, malheureusement, et Roger ont quitté le devant de la scène, non seulement le tennis continue de passionner les jeunes et les moins jeunes, les billets se vendent toujours aussi bien et aussi vite, et l’intérêt pour ce sport est toujours présent. Donc oui, les tournois du Grand Chelem, en partie Roland‐Garros, sont vraiment les piliers de ce sport. Je crois que ce sont vraiment ces tournois‐là qui excitent les gens et qui font les grands joueurs et les grandes joueuses. Donc tant que les gens se battront pour acheter des places et venir à Roland‐Garros, l’essentiel est préservé. Le tournoi sera passionnant, il y aura des matches incroyables. J’espère qu’il y aura des Françaises et des Français qui vont aller loin dans cette quinzaine parce que, pour le public français, il est toujours chouette d’avoir un de nos compatriotes qui se distingue. Mais je ne suis pas du tout inquiet du forfait d’Alcaraz, même si on peut le regretter, parce que je fais partie de ceux qui adorent Carlos par la diversité de son jeu, par sa personnalité, par tout ce qu’il apporte aujourd’hui au tennis. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 08:55