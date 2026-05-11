Ancien numéro 4 mondial et ex‐directeur de Roland‐Garros, Guy Forget a accordé une inter­view à Tennis Actu dans laquelle il s’est exprimé sur l’im­pact du forfait de Carlos Alcaraz, double tenant du titre sur la terre battue parisienne.

« Je crois que l’histoire est en train de nous montrer une nouvelle fois que le jeu et le tournoi sont plus grands que n’importe quel joueur ou n’importe quelle joueuse. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, on disait : ‘Ah là là, mais quand Roger et Rafa vont s’ar­rêter, le tennis va souf­frir.’ C’est vrai, tant ce duel, cette oppo­si­tion de style, était extra­or­di­naire à regarder. Bien sûr, je garde Novak Djokovic dans le lot, alors qu’il est bien sûr en lice et qu’il va faire partie des autres stars de ce tournoi. On se rend compte que lorsque Rafa, malheu­reu­se­ment, et Roger ont quitté le devant de la scène, non seule­ment le tennis continue de passionner les jeunes et les moins jeunes, les billets se vendent toujours aussi bien et aussi vite, et l’intérêt pour ce sport est toujours présent. Donc oui, les tour­nois du Grand Chelem, en partie Roland‐Garros, sont vrai­ment les piliers de ce sport. Je crois que ce sont vrai­ment ces tournois‐là qui excitent les gens et qui font les grands joueurs et les grandes joueuses. Donc tant que les gens se battront pour acheter des places et venir à Roland‐Garros, l’essentiel est préservé. Le tournoi sera passion­nant, il y aura des matches incroyables. J’espère qu’il y aura des Françaises et des Français qui vont aller loin dans cette quin­zaine parce que, pour le public fran­çais, il est toujours chouette d’avoir un de nos compa­triotes qui se distingue. Mais je ne suis pas du tout inquiet du forfait d’Alcaraz, même si on peut le regretter, parce que je fais partie de ceux qui adorent Carlos par la diver­sité de son jeu, par sa person­na­lité, par tout ce qu’il apporte aujourd’hui au tennis. »