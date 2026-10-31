Opposé à Taylor Fritz en quart de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils n’a eu d’autre choix que de jeter l’éponge, après avoir laissé filer huit jeux consé­cu­tifs (6−2, 2–0).

Si le lauréat du Masters 1000 de Cincinnati 2026 a rassuré en écar­tant une gêne au dos, des douleurs à la jambe jettent un froid quant à sa parti­ci­pa­tion au Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre). Un forfait qui pour­rait lui coûter cher dans la course très animée aux ATP Finals (du 15 au 22 novembre), le huitième mondial doit encore marquer de précieux points pour valider sa qualification.

Interrogé par nos confrères d’Eurosport sur cette situa­tion, Guy Forget estime que le numéro un fran­çais ne prendra aucun risque. L’ancien numéro quatre mondial ne voit pas le Francilien du côté de la Plenitude Arena sans être au top physiquement.

« Je pense que si Arthur vient à Paris, c’est qu’il croit en ses chances de gagner un, deux, trois, quatre matchs. Mais il sait qu’ici, il va rencon­trer les meilleurs joueurs du monde. Il ne peut donc pas jouer un match en étant diminué physi­que­ment. Donc, même s’il est à 70%, je ne pense pas qu’il entrera sur le terrain. D’ailleurs, si j’étais dans son staff, je lui décon­seille­rais de faire ça. Tant pis, on prépare la suite, éven­tuel­le­ment le Masters ou la saison prochaine, si la bles­sure est impor­tante, ce que je ne lui souhaite pas bien sûr. Mais bon, je pense qu’il va tout faire pour jouer à Paris ».