Opposé à Taylor Fritz en quart de finale de l’ATP 500 de Bâle, Arthur Fils n’a eu d’autre choix que de jeter l’éponge, après avoir laissé filer huit jeux consécutifs (6−2, 2–0).
Si le lauréat du Masters 1000 de Cincinnati 2026 a rassuré en écartant une gêne au dos, des douleurs à la jambe jettent un froid quant à sa participation au Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre). Un forfait qui pourrait lui coûter cher dans la course très animée aux ATP Finals (du 15 au 22 novembre), le huitième mondial doit encore marquer de précieux points pour valider sa qualification.
Interrogé par nos confrères d’Eurosport sur cette situation, Guy Forget estime que le numéro un français ne prendra aucun risque. L’ancien numéro quatre mondial ne voit pas le Francilien du côté de la Plenitude Arena sans être au top physiquement.
« Je pense que si Arthur vient à Paris, c’est qu’il croit en ses chances de gagner un, deux, trois, quatre matchs. Mais il sait qu’ici, il va rencontrer les meilleurs joueurs du monde. Il ne peut donc pas jouer un match en étant diminué physiquement. Donc, même s’il est à 70%, je ne pense pas qu’il entrera sur le terrain. D’ailleurs, si j’étais dans son staff, je lui déconseillerais de faire ça. Tant pis, on prépare la suite, éventuellement le Masters ou la saison prochaine, si la blessure est importante, ce que je ne lui souhaite pas bien sûr. Mais bon, je pense qu’il va tout faire pour jouer à Paris ».
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 09:54