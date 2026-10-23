Présent ce jeudi à Lyon dans le cadre de l’hom­mage pour la victoire de l’équipe de France en Coupe Davis 1991 face aux États‐Unis, Guy Forget vient de surprendre tout le monde en annon­çant un début de colla­bo­ra­tion avec son jeune compa­triote et actuel 93e mondial, Hugo Gaston.

Interrogé par nos confrères d’Eurosport, l’an­cien 4e joueur mondial, qui n’a jamais coaché sur le circuit, va donc décou­vrir une nouvelle expé­rience, même s’il préfère pour l’ins­tant rester prudent sur la nature de cette relation.

« Je n’ai pas envie qu’on dise tout de suite que je deviens son coach mais, oui, c’est vrai, Hugo m’a appelé et solli­cité. Je vais aller le voir jouer à Brest, on va passer du temps ensemble. Mais bon, douce­ment, tu arrives sur un tournoi, tu ne peux pas tout changer sur le jeu d’un mec en un clin­que­ment de doigts. Pendant les entraî­ne­ments, les matchs, tu peux juste lui donner des consignes, si tu vois un ou deux petits trucs tech­niques. C’est vrai­ment du saupou­drage. C’est une première prise de contact après avoir beau­coup échangé par téléphone. »