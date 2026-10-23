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Guy Forget au chevet d’un joueur fran­çais : « Je n’ai pas envie qu’on dise tout de suite que je deviens son coach mais, oui, c’est vrai, il m’a appelé et sollicité »

Par
Thomas S
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Présent ce jeudi à Lyon dans le cadre de l’hom­mage pour la victoire de l’équipe de France en Coupe Davis 1991 face aux États‐Unis, Guy Forget vient de surprendre tout le monde en annon­çant un début de colla­bo­ra­tion avec son jeune compa­triote et actuel 93e mondial, Hugo Gaston. 

Interrogé par nos confrères d’Eurosport, l’an­cien 4e joueur mondial, qui n’a jamais coaché sur le circuit, va donc décou­vrir une nouvelle expé­rience, même s’il préfère pour l’ins­tant rester prudent sur la nature de cette relation. 

« Je n’ai pas envie qu’on dise tout de suite que je deviens son coach mais, oui, c’est vrai, Hugo m’a appelé et solli­cité. Je vais aller le voir jouer à Brest, on va passer du temps ensemble. Mais bon, douce­ment, tu arrives sur un tournoi, tu ne peux pas tout changer sur le jeu d’un mec en un clin­que­ment de doigts. Pendant les entraî­ne­ments, les matchs, tu peux juste lui donner des consignes, si tu vois un ou deux petits trucs tech­niques. C’est vrai­ment du saupou­drage. C’est une première prise de contact après avoir beau­coup échangé par téléphone. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 16:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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