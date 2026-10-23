Présent ce jeudi à Lyon dans le cadre de l’hommage pour la victoire de l’équipe de France en Coupe Davis 1991 face aux États‐Unis, Guy Forget vient de surprendre tout le monde en annonçant un début de collaboration avec son jeune compatriote et actuel 93e mondial, Hugo Gaston.
Interrogé par nos confrères d’Eurosport, l’ancien 4e joueur mondial, qui n’a jamais coaché sur le circuit, va donc découvrir une nouvelle expérience, même s’il préfère pour l’instant rester prudent sur la nature de cette relation.
« Je n’ai pas envie qu’on dise tout de suite que je deviens son coach mais, oui, c’est vrai, Hugo m’a appelé et sollicité. Je vais aller le voir jouer à Brest, on va passer du temps ensemble. Mais bon, doucement, tu arrives sur un tournoi, tu ne peux pas tout changer sur le jeu d’un mec en un clinquement de doigts. Pendant les entraînements, les matchs, tu peux juste lui donner des consignes, si tu vois un ou deux petits trucs techniques. C’est vraiment du saupoudrage. C’est une première prise de contact après avoir beaucoup échangé par téléphone. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 16:05