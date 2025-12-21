Lors d’un beau entre­tien accordé à nos confrères de Tennis Actu, Novak balaie pas mal de sujets de l’ac­tua­lité et notam­ment le cas Nole dont tout le monde ou presque attend encore des prouesses pour 2026.

« Je crois que Novak ne peut plus préparer comme il le faisait par le passé, de par son âge, de par la diffi­culté, la dose d’entraînement qu’il s’imposait pendant toutes ces années. D’abord parce que son corps pour­rait lâcher, donc il est obligé de faire très atten­tion à sa récu­pé­ra­tion, à ses petits “bobos” qui commencent à surgir un peu de part et d’autre. Après, sa moti­va­tion reste là : je pense que s’il joue, une nouvelle fois, cette tournée, c’est qu’il s’en sent capable. Je ne le vois pas jouer l’Open d’Australie pour espérer faire un quart de finale ou une demi‐finale. Il doit être convaincu qu’il peut encore, avec un peu de réus­site, un bon tableau, s’il arrive en demi‐finale avec pas trop de fatigue dans les jambes, il doit se dire qu’il est capable, sur un match, de battre peut‐être Carlos Alcaraz. Dans les faits, ce sera diffi­cile, certes, mais dans son esprit de cham­pion, avec son ego, je pense qu’il en est convaincu »