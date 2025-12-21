Lors d’un beau entretien accordé à nos confrères de Tennis Actu, Novak balaie pas mal de sujets de l’actualité et notamment le cas Nole dont tout le monde ou presque attend encore des prouesses pour 2026.
« Je crois que Novak ne peut plus préparer comme il le faisait par le passé, de par son âge, de par la difficulté, la dose d’entraînement qu’il s’imposait pendant toutes ces années. D’abord parce que son corps pourrait lâcher, donc il est obligé de faire très attention à sa récupération, à ses petits “bobos” qui commencent à surgir un peu de part et d’autre. Après, sa motivation reste là : je pense que s’il joue, une nouvelle fois, cette tournée, c’est qu’il s’en sent capable. Je ne le vois pas jouer l’Open d’Australie pour espérer faire un quart de finale ou une demi‐finale. Il doit être convaincu qu’il peut encore, avec un peu de réussite, un bon tableau, s’il arrive en demi‐finale avec pas trop de fatigue dans les jambes, il doit se dire qu’il est capable, sur un match, de battre peut‐être Carlos Alcaraz. Dans les faits, ce sera difficile, certes, mais dans son esprit de champion, avec son ego, je pense qu’il en est convaincu »
