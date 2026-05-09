Alors que Jannik Sinner apparaît comme l’immense favori de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), en l’absence de son grand rival et double tenant du titre Carlos Alcaraz, Guy Forget préfère toutefois rester mesuré. Dans un long entretien accordé à Tennis Actu, l’ancien directeur du tournoi parisien a rappelé qu’un Grand Chelem peut réserver son lot de surprises.
« Au vu des derniers résultats, effectivement, Sinner est le grand favori. En plus, il a gagné tous les Masters 1000 qu’il a joués depuis le début de la saison, il a été impressionnant sur terre battue. C’est vrai que le forfait d’Alcaraz, vu que ces deux garçons dominent depuis maintenant pas mal de temps le tennis mondial… Je pense que les bookmakers le placent, effectivement, en position de grandissime favori. Après, tout peut se produire sur un tournoi. D’une part, parce qu’on n’est jamais à l’abri d’une surprise, d’une petite blessure. On l’a vu dans l’histoire, le brave Rafael Nadal lorsqu’il a perdu, vous vous souvenez, contre Soderling. Il y a toujours eu des surprises. Donc ce serait faire injure aux autres joueurs du plateau que de dire que le tournoi est gagné pour Jannik Sinner. Après, en plus, sur les Grands Chelems, c’est vrai qu’en cinq sets, je me fais un peu l’avocat du diable, mais les grandissimes favoris qu’ont été Djokovic, Nadal, Federer avaient un atout parce qu’ils géraient mieux la distance, leur état émotionnel que les autres. Ils étaient plus durs à battre à Roland‐Garros, dans un tournoi du Grand Chelem, que dans un Masters 1000 par exemple. Et comme Sinner a gagné les Masters 1000 qu’il a disputés, c’est vrai qu’il sera très, très dur à prendre. Néanmoins, j’ai hâte de le voir et surtout de voir les autres joueurs du tableau, qui, lorsqu’ils joueront contre lui, n’auront vraiment rien à perdre. »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 19:14