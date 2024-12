Nos confrères de Tennis Actu ont eu la bonne idée d’in­ter­viewer Guy Forget, qui s’est exprimé sur de nombreux sujets en cette fin d’année 2024.

Et après avoir évoqué les affaires de dopage impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek et expliqué qu’il était grand temps que Rafael Nadal prenne sa retraite, l’an­cien 4e joueur mondial s’est exprimé sur la suite de la carrière de Novak Djokovic.

« Je crois que Novak est motivé par les records. Atteindre un sommet jamais gravi. Avec un ou deux de plus, ce sera l’Everest. Il ne s’entraîne que pour ça. Il adore l’Open d’Australie. Un joueur ne veut jamais perdre, c’est doulou­reux. J’ai confiance en Novak pour garder cet état d’esprit. En revanche, s’il est diminué physi­que­ment, s’il perd contre des joueurs qui lui paraissent en‐dessous, je ne sais pas s’il va aimer jouer long­temps. Je ne vois pas Novak jouer plusieurs semaines en perdant des matchs, comme a pu le faire Nadal. »