Invité de l’émis­sion Infrarouge sur la Radio Télévision Suisse, le direc­teur de Roland‐Garros et du Masters 1000 de Paris, Guy Forget, ne s’est pas montré inquiet concer­nant l’avenir sur tennis masculin lorsque le Big 3 aura rendu les armes. Selon Guy, ce n’est qu’une ques­tion de cycle et de temps.

« Nous avons grandi avec Borg, McEnroe et Connors. C’était monu­mental ce que ces joueurs ont apporté au jeu, au tennis. En France, nous avions près de 2 millions de licen­ciés. Le tennis a explosé à cette époque‐là. Et puis après on s’est dit ‘qu’est‐ce qui va se passer quand ces garçons vont arrêter de jouer ?’ Et puis après eux, on a eu Agassi, Sampras et puis une petite baisse. Et puis Roger est arrivé, puis Rafa et Novak. Et on se dit : ‘mieux que ça, ce n’est pas possible’. Je crois que là, les grands tour­nois comme Wimbledon et Roland Garros, sont des événe­ments incon­tour­nables qui vont conti­nuer à faire vibrer les jeunes joueurs. Alors il y aura un petit creux de la vague quand Roger, Rafa et Novak s’ar­rê­te­ront, mais j’ai bon espoir que les gens conti­nue­ront à faire la queue pour vibrer devant la Porte d’Auteuil ou Wimbledon. »