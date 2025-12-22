Lors d’une grande interview accordée à Tennis Actu, l’ex‐numéro 4 mondial et ancien directeur de Roland‐Garros notamment, Guy Forget, s’est exprimé sur la dernière saison à venir sur le circuit de Gaël Monils.
« Quand je vois Gaël sur un terrain, moi j’ai l’impression de voir un junior, parfois encore. Il a cette fraîcheur, cette joie de jouer, de communiquer avec le public. Je l’ai vu faire des matchs où il jouait tactiquement mieux que jamais aujourd’hui, ce qui prouve qu’il est capable, approchant la quarantaine, encore de faire des matchs peut‐être encore plus complets que par le passé, même s’il est peut‐être un peu moins ‘endurant’, un petit peu moins rapide. C’est un joueur exceptionnel, Gaël. J’espère que son corps le laissera tranquille. Il a fixé sa date. J’espère que, dans ce laps de temps, et je suis convaincu, il est capable de faire de grandes choses encore. »
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 12:28