Lors d’une grande inter­view accordée à Tennis Actu, l’ex‐numéro 4 mondial et ancien direc­teur de Roland‐Garros notam­ment, Guy Forget, s’est exprimé sur la dernière saison à venir sur le circuit de Gaël Monils.

« Quand je vois Gaël sur un terrain, moi j’ai l’impression de voir un junior, parfois encore. Il a cette fraî­cheur, cette joie de jouer, de commu­ni­quer avec le public. Je l’ai vu faire des matchs où il jouait tacti­que­ment mieux que jamais aujourd’hui, ce qui prouve qu’il est capable, appro­chant la quaran­taine, encore de faire des matchs peut‐être encore plus complets que par le passé, même s’il est peut‐être un peu moins ‘endu­rant’, un petit peu moins rapide. C’est un joueur excep­tionnel, Gaël. J’espère que son corps le lais­sera tran­quille. Il a fixé sa date. J’espère que, dans ce laps de temps, et je suis convaincu, il est capable de faire de grandes choses encore. »