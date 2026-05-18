Ancien joueur (4e mondial en 1991) et directeur de Roland‐Garros de 2016 à 2021, Guy Forget était l’invité ce dimanche de l’émission, « Bartoli Time », sur RMC Sport, où il a été interrogé sur le chances d’Arthur Fils en vue de l’édition 2026 du Grand Chelem parisien qui débutera ce dimanche 24 mai.
Et Guy n’a pas tari d’éloges au sujet de l’actuel 19e mondial, à qui il prédit un grand avenir.
⭐ 🇫🇷 Guy Forget, invité de Bartoli Time : « Quelle chance on a aujourd’hui d’avoir un gros potentiel comme Arthur Fils. Je croise les doigts pour qu’il soit prêt le jour J à Roland. Il fait partie de ces joueurs qui peuvent battre tout le monde dans un bon jour. » pic.twitter.com/OYh1o34S4x— RMC Sport (@RMCsport) May 17, 2026
« Concernant Arthur Fils, c’est un sujet qui est un petit peu délicat en ce moment mais quelle chance on a aujourd’hui d’avoir un jeune joueur qui a un gros potentiel et qui fait figure d’outsider dans ce tournoi. Cela fait quelques temps qu’il n’y en avait pas eu un et là je dirais qu’au vu de ses derniers résultats, que ce soit au niveau du mental, de l’exécutuion technique, de ses coups, de ses options tactiques il fait vraiment partie des joueurs qui, dans un bon jour, peut battre tous les meilleurs joueurs du monde, et Sinner y compris. Je fais peut‐être preuve d’un optimisme exacerbée mais je crois que c’est un garçon qui va nous faire plaisir dans les mois et années à venir. On ne va pas en faire déjà le successeur de Yannick Noah mais on espère que son corps va le laisser tranquille et qu’on verra son meilleur joueur à Roland‐Garros. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 16:14