Ancien joueur (4e mondial en 1991) et direc­teur de Roland‐Garros de 2016 à 2021, Guy Forget était l’in­vité ce dimanche de l’émis­sion, « Bartoli Time », sur RMC Sport, où il a été inter­rogé sur le chances d’Arthur Fils en vue de l’édi­tion 2026 du Grand Chelem pari­sien qui débu­tera ce dimanche 24 mai.

Et Guy n’a pas tari d’éloges au sujet de l’ac­tuel 19e mondial, à qui il prédit un grand avenir.

⭐ 🇫🇷 Guy Forget, invité de Bartoli Time : « Quelle chance on a aujourd’hui d’avoir un gros poten­tiel comme Arthur Fils. Je croise les doigts pour qu’il soit prêt le jour J à Roland. Il fait partie de ces joueurs qui peuvent battre tout le monde dans un bon jour. » pic.twitter.com/OYh1o34S4x — RMC Sport (@RMCsport) May 17, 2026

« Concernant Arthur Fils, c’est un sujet qui est un petit peu délicat en ce moment mais quelle chance on a aujourd’hui d’avoir un jeune joueur qui a un gros poten­tiel et qui fait figure d’out­sider dans ce tournoi. Cela fait quelques temps qu’il n’y en avait pas eu un et là je dirais qu’au vu de ses derniers résul­tats, que ce soit au niveau du mental, de l’exé­cu­tuion tech­nique, de ses coups, de ses options tactiques il fait vrai­ment partie des joueurs qui, dans un bon jour, peut battre tous les meilleurs joueurs du monde, et Sinner y compris. Je fais peut‐être preuve d’un opti­misme exacerbée mais je crois que c’est un garçon qui va nous faire plaisir dans les mois et années à venir. On ne va pas en faire déjà le succes­seur de Yannick Noah mais on espère que son corps va le laisser tran­quille et qu’on verra son meilleur joueur à Roland‐Garros. »