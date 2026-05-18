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Guy Forget s’en­flamme pour Arthur Fils : « Il fait vrai­ment partie des joueurs qui, dans un bon jour, peut battre tous les meilleurs joueurs du monde, Sinner y compris »

Par
Thomas S
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Ancien joueur (4e mondial en 1991) et direc­teur de Roland‐Garros de 2016 à 2021, Guy Forget était l’in­vité ce dimanche de l’émis­sion, « Bartoli Time », sur RMC Sport, où il a été inter­rogé sur le chances d’Arthur Fils en vue de l’édi­tion 2026 du Grand Chelem pari­sien qui débu­tera ce dimanche 24 mai. 

Et Guy n’a pas tari d’éloges au sujet de l’ac­tuel 19e mondial, à qui il prédit un grand avenir. 

« Concernant Arthur Fils, c’est un sujet qui est un petit peu délicat en ce moment mais quelle chance on a aujourd’hui d’avoir un jeune joueur qui a un gros poten­tiel et qui fait figure d’out­sider dans ce tournoi. Cela fait quelques temps qu’il n’y en avait pas eu un et là je dirais qu’au vu de ses derniers résul­tats, que ce soit au niveau du mental, de l’exé­cu­tuion tech­nique, de ses coups, de ses options tactiques il fait vrai­ment partie des joueurs qui, dans un bon jour, peut battre tous les meilleurs joueurs du monde, et Sinner y compris. Je fais peut‐être preuve d’un opti­misme exacerbée mais je crois que c’est un garçon qui va nous faire plaisir dans les mois et années à venir. On ne va pas en faire déjà le succes­seur de Yannick Noah mais on espère que son corps va le laisser tran­quille et qu’on verra son meilleur joueur à Roland‐Garros. »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 16:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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