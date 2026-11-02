Invité par nos confrères d’Eurosport à s’exprimer sur le cas Moïse Kouame, fraîchement titré sur le Challenger de Brest, Guy Forget, qui entraîné désormais Hugo Gaston, n’a pas tari d’éloges sur le Français de 17 ans.
« À 17 ans. Moïse a déjà des qualités physiques énormes et une frappe de balle digne des 20 meilleurs joueurs du monde. Et surtout, d’un athlète de presque 25 ans. Il est déjà très développé, il est très stable sur ses appuis. Il a une qualité qu’ont peu de joueurs et qu’Arthur Fils possède aussi, c’est de faire avancer la balle très vite sur un coup de raquette et de pouvoir mettre un adversaire en grande difficulté en un coup. Il a un fond de jeu qui est solide. Et je peux vous garantir que dans un an, il sera bien plus fort qu’aujourd’hui. Et dans deux ans, probablement encore plus fort. Je ne sais pas où se situent ses limites. Mais pour avoir parlé un peu avec Richard aussi, il part d’une base vraiment très intéressante. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 14:44