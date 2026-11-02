Invité par nos confrères d’Eurosport à s’ex­primer sur le cas Moïse Kouame, fraî­che­ment titré sur le Challenger de Brest, Guy Forget, qui entraîné désor­mais Hugo Gaston, n’a pas tari d’éloges sur le Français de 17 ans.

« À 17 ans. Moïse a déjà des qualités physiques énormes et une frappe de balle digne des 20 meilleurs joueurs du monde. Et surtout, d’un athlète de presque 25 ans. Il est déjà très déve­loppé, il est très stable sur ses appuis. Il a une qualité qu’ont peu de joueurs et qu’Arthur Fils possède aussi, c’est de faire avancer la balle très vite sur un coup de raquette et de pouvoir mettre un adver­saire en grande diffi­culté en un coup. Il a un fond de jeu qui est solide. Et je peux vous garantir que dans un an, il sera bien plus fort qu’au­jourd’hui. Et dans deux ans, proba­ble­ment encore plus fort. Je ne sais pas où se situent ses limites. Mais pour avoir parlé un peu avec Richard aussi, il part d’une base vrai­ment très intéressante. »